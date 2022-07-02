TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Çarpıcı Trezeguet yorumu! "Ligin en kaliteli kanat oyuncusu"
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Kadrosunu 4 isimle güçlendiren bordo-mavililer, Trezeguet transferinde ise sona yaklaştı. Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, Trezeguet'in transfer durumunu değerlendirdi ve "En kaliteli kanat oyuncusu." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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