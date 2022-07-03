Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet İstanbul'a geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile doldurdu. Bordo mavililerin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. İşte görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Trezeguet İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler 02 Temmuz 2022 | 12:00
01:08
Trezeguet Trabzonspor için geliyor 02 Temmuz 2022 | 12:00
02:12
Çarpıcı Trezeguet yorumu: Ligin en kaliteli kanat oyuncusu 02 Temmuz 2022 | 12:00
02:59
Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın yabancı planı... 01 Temmuz 2022 | 12:00
01:50
Flaş Kaan Ayhan sözleri! "Fedakarlık yapabilir" 30 Haziran 2022 | 12:00
00:36
Avcı çok istiyordu! Transfer tarihini duyurdu 28 Haziran 2022 | 12:00
01:28
Trabzonspor’a Trezeguet müjdesi! 27 Haziran 2022 | 12:00
26:33
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! 25 Haziran 2022 | 12:00