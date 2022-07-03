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Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile doldurdu. Bordo mavililerin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. İşte görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

03 Temmuz 2022 | 01:22
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