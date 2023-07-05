TRABZONSPOR HABERLERİ: Mislav Orsic'ten Bruno Petkovic sözleri!
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da kampa girerek devam eden Trabzonspor'da yeni transfer Mislav Orsic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hırvat oyuncu, "5 yıl Dinamo Zagreb ve milli takımda beraber oynadık. Tekrar birlikte oynama fırsatı bulsam bundan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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