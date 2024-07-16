TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Thomas Meunier açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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