Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Thomas Meunier bu formayı daha giyemez!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda A Spor'un sorularını yanıtladı. Thomas Meunier krizi hakkında konuşan Başkan Doğan, "Bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri
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