TRANSFER HABERİ | Pedro Malheiro Trabzonspor yolunda!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek takviyesi için kolları sıvayan Karadeniz ekibi, Portekizli yıldız futbolcu Pedro Malheiro ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
TRANSFER HABERİ | Pedro Malheiro Trabzonspor yolunda! 19 Temmuz 2024 | 12:00
02:59
Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! 18 Temmuz 2024 | 12:00
01:27
Başkan Doğan Onuachu'nun transferi hakkında konuştu! 18 Temmuz 2024 | 12:00
04:17
Başkan Doğan: Meunier bu formayı daha giyemez! 18 Temmuz 2024 | 12:00
04:00
Ertuğrul Doğan'dan Thomas Meunier açıklaması! 16 Temmuz 2024 | 12:00
17:27
Mendy: Tamamen Trabzonspor'a odaklıyım! 09 Temmuz 2024 | 12:00
09:12
"Hocamızla yaptığımız görüşme beni çok etkiledi" 07 Temmuz 2024 | 12:00
04:03
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cihan Çanak şehre geldi! 27 Haziran 2024 | 12:00