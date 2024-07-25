GOL | Ruzomberok 0-1 Trabzonspor
Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Edin Vişça'nın pası sonrası Trezeguet'le bulduğu gol sonrasında Ruzomberok karşısında 1-0 öne geçti.
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