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Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

18 Temmuz 2024 | 19:29
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