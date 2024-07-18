Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! 18 Temmuz 2024 | 12:00
01:27
Başkan Doğan Onuachu'nun transferi hakkında konuştu! 18 Temmuz 2024 | 12:00
04:17
Başkan Doğan: Meunier bu formayı daha giyemez! 18 Temmuz 2024 | 12:00
04:00
Ertuğrul Doğan'dan Thomas Meunier açıklaması! 16 Temmuz 2024 | 12:00
17:27
Mendy: Tamamen Trabzonspor'a odaklıyım! 09 Temmuz 2024 | 12:00
09:12
"Hocamızla yaptığımız görüşme beni çok etkiledi" 07 Temmuz 2024 | 12:00
04:03
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cihan Çanak şehre geldi! 27 Haziran 2024 | 12:00
08:17
Trabzonspor'un anlaştığı Lundstram ve Barisic şehre geldi! 24 Haziran 2024 | 12:00