TRABZOSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik Fenerbahçe maçında forma giyebilecek mi?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da kötü haber Hamsik'ten gelebilir. Yarın çekilecek MR'dan sonra durumu netlik kazanacak olan Hamsik için A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Hamsik ağrılarının olduğunu söyledi ve Abdullah Avcı, Hamsik'in olmayacağı bir oyun planına geçiş yaptı. Oynama ihtimali küçük olsa bile oynatılmayacak. MR'dan sonra durumu netlik kazanacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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