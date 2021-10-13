13 Ekim 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı düşündüren mevki! "İlk 11'de..."
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gervinho'yu ilk 11 oynatmak isteyen Abdullah Avcı'yı düşündüren konu yabancı kuralı. Sahaya en az 3 Türk oyuncu sürmek zorunda olacak olan Avcı, sol bek mevkisinde İsmail Köybaşı'nı oynatması durumunda Gervinho'yu sahaya sürebilir. Ancak İsmail yerine Trondsen'in oynaması durumunda Gervinho'nun yerinde Abdülkadir Ömür başlayabilir. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
13.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu!
- Letonya-Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Eleştireceğim tek nokta..."
- Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu!
- Milli Takım'ın geleceği hakkında o sözler! "En zayıf maç..."
- A Milli Takım oyuncuları için canlı yayında flaş tespit! "Sorumluluktan kaçıyor"
- F.Bahçe'nin 4. forveti o olacak!
- GOL | Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21
- Derbide Fenerbahçe'nin üçüncü stoperi kim olacak? "Serdar Aziz..."
- GOL | Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...