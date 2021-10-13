TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı düşündüren mevki! "İlk 11'de..."

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gervinho'yu ilk 11 oynatmak isteyen Abdullah Avcı'yı düşündüren konu yabancı kuralı. Sahaya en az 3 Türk oyuncu sürmek zorunda olacak olan Avcı, sol bek mevkisinde İsmail Köybaşı'nı oynatması durumunda Gervinho'yu sahaya sürebilir. Ancak İsmail yerine Trondsen'in oynaması durumunda Gervinho'nun yerinde Abdülkadir Ömür başlayabilir. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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