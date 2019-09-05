Trabzonspor'un yeni transferleri

Trabzonspor, geride kalan 7 resmi maçta yeni transferlerinden fazla yararlanamadı. En fazla süreyi Norveçli golcü ​Alexander Sörloth aldı. Bordo mavili ekipte aralarında ​Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Nemanja Andusic, Edgar Le ve Daniel Sturridge'ın da yer aldığı 9 futbolcu hiç süre almadı.

Kadrosuna 16 oyuncu katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki ilk 7 karşılaşmada bu oyuncularından özellikle ilk 11'de fazla yararlanamadı.

Bosna Hersekli oyuncu Nemanja andusic transferin son gününde Balıkesirspor'a kiralanırken, Yusuf Yazıcı'nın transferinde Fransa'nın Lille kulübünden alınan Edgar Le de takıma hiç katılmadan Feyenoord'a kiralandı. Sturridge da antrenman eksikliği nedeniyle AEK ve Fenerbahçe maçı kadrosunda kendine yer bulamadı. Genç oyuncu Salih Kavrazlı'nın da lisansı çıkartılamadı.

Trabzonspor'da 7 oyuncu forma giyerken en fazla süreyi ise bu maçların tamamında sahaya çıkarak 506 dakika görev yapan Norveçli golcü Alexander Sörloth aldı. Golcü oyuncu, attığı 3 golle de takımına katkı sağladı.

Sörloth'u 2 maçta 180'er dakika ile Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes, 5 karşılaşmada 160 dakika ile Obi Mikel, 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı, 4 karşılaşmada 81 dakika ile Donis Avdijaj, 6 maçta 71 dakika ile Doğan Erdoğan takip etti.

Trabzonspor'un 7 maçının 4'ünde bir yeni transfer 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ilk maçta Obi Mikel, Sparta Prag rövanş maçında, AEK ile ilk maçta ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sadece Sörloth, forma giydi.

En fazla yeni transfer, 5 oyuncuyla ligin ilk haftasında 1-1 biten Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Fernandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve Yusuf Sarı bu maçta 11'de görev yapan oyuncular oldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri eski oyuncuları oldu.

Karadeniz ekibinde, Uğurcan Çakır, Pereira, Novak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tüm maçlarda görev yaptı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 6 maçta forma giyerken sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı.