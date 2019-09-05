05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un yeni transferleri

Trabzonspor, geride kalan 7 resmi maçta yeni transferlerinden fazla yararlanamadı. En fazla süreyi Norveçli golcü ​Alexander Sörloth aldı. Bordo mavili ekipte aralarında ​Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Nemanja Andusic, Edgar Le ve Daniel Sturridge'ın da yer aldığı 9 futbolcu hiç süre almadı.
05.09.2019

Kadrosuna 16 oyuncu katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki ilk 7 karşılaşmada bu oyuncularından özellikle ilk 11'de fazla yararlanamadı.

Bosna Hersekli oyuncu Nemanja andusic transferin son gününde Balıkesirspor'a kiralanırken, Yusuf Yazıcı'nın transferinde Fransa'nın Lille kulübünden alınan Edgar Le de takıma hiç katılmadan Feyenoord'a kiralandı. Sturridge da antrenman eksikliği nedeniyle AEK ve Fenerbahçe maçı kadrosunda kendine yer bulamadı. Genç oyuncu Salih Kavrazlı'nın da lisansı çıkartılamadı.

Trabzonspor'da 7 oyuncu forma giyerken en fazla süreyi ise bu maçların tamamında sahaya çıkarak 506 dakika görev yapan Norveçli golcü Alexander Sörloth aldı. Golcü oyuncu, attığı 3 golle de takımına katkı sağladı.

Sörloth'u 2 maçta 180'er dakika ile Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes, 5 karşılaşmada 160 dakika ile Obi Mikel, 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı, 4 karşılaşmada 81 dakika ile Donis Avdijaj, 6 maçta 71 dakika ile Doğan Erdoğan takip etti.

Trabzonspor'un 7 maçının 4'ünde bir yeni transfer 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ilk maçta Obi Mikel, Sparta Prag rövanş maçında, AEK ile ilk maçta ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sadece Sörloth, forma giydi.

En fazla yeni transfer, 5 oyuncuyla ligin ilk haftasında 1-1 biten Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Fernandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve Yusuf Sarı bu maçta 11'de görev yapan oyuncular oldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri eski oyuncuları oldu.

Karadeniz ekibinde, Uğurcan Çakır, Pereira, Novak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tüm maçlarda görev yaptı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 6 maçta forma giyerken sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı.

Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzonspor'un yeni transferleri 05.09.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı 05.09.2019
Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ekuban farklı başladı Ekuban farklı başladı 03.09.2019
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu 03.09.2019
Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Fırat Aydınus... Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: "Fırat Aydınus..." 02.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 01.09.2019
Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı 01.09.2019
Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez 01.09.2019
Haftanın maçı Kadıköy'de Haftanın maçı Kadıköy'de 01.09.2019
Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret 31.08.2019
Trabzonspor C Grubu'nda Trabzonspor C Grubu'nda 31.08.2019
Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı 30.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük 30.08.2019
Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu 29.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe
Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Resmen açıkladılar
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı
Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!
Fenerbahçe Avrupa'da zirvede
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör