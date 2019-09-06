06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor yükselişte

Daha önceki dönemlerde uygulanan transfer politikaları ​Trabzonspor'u mali anlamda bir hayli sıkıntıya sokmuştu. Birçok dönemde bonservis gelir-gider dengesinden zarar eden bordo-mavililer, Ahmet ​Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçti.
06.09.2019

Karadeniz ekibi, son iki sezonda yapılan hamlerle ekonomik anlamda rahatlatmayı başardı.

Geçen sezon 16 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Trabzonspor, transfer ettiği isimler için de 2 milyon Euro ödedi. 14 milyon Euro kÂr elde eden bordo mavililer, yeni sezon öncesinde de Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e gönderdi.

Kadrosuna kattığı 17 futbolcu için ise 4 milyon Euro harcayan Trabzonspor, iki sezonda bonservis gelirlerinden 26.5 milyon Euro artıya geçti.

Trabzonspor'da bu süreçte maaş bütçesinde de büyük tasarruf sağlandı. Bordo-mavili yönetim, 30 milyon Euro'yu aşan maaş tablosunu, 14 milyon seviyesine çekti. Bu alanda da 16 milyon Euro'yu kasasında tutan Karadeniz temsilcisi, toplamda bonservis gelirleri ile beraber sadece 2 sezonda 43.5 milyon Euro'luk bir kar sağladı.

Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzonspor'un yeni transferleri 05.09.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı 05.09.2019
Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ekuban farklı başladı Ekuban farklı başladı 03.09.2019
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu 03.09.2019
Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Fırat Aydınus... Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: "Fırat Aydınus..." 02.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 01.09.2019
Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı 01.09.2019
Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez 01.09.2019
Haftanın maçı Kadıköy'de Haftanın maçı Kadıköy'de 01.09.2019
Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret 31.08.2019
Trabzonspor C Grubu'nda Trabzonspor C Grubu'nda 31.08.2019
Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı 30.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük 30.08.2019
Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu 29.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör