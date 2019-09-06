Trabzonspor yükselişte
Karadeniz ekibi, son iki sezonda yapılan hamlerle ekonomik anlamda rahatlatmayı başardı.
Geçen sezon 16 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Trabzonspor, transfer ettiği isimler için de 2 milyon Euro ödedi. 14 milyon Euro kÂr elde eden bordo mavililer, yeni sezon öncesinde de Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e gönderdi.
Kadrosuna kattığı 17 futbolcu için ise 4 milyon Euro harcayan Trabzonspor, iki sezonda bonservis gelirlerinden 26.5 milyon Euro artıya geçti.
Trabzonspor'da bu süreçte maaş bütçesinde de büyük tasarruf sağlandı. Bordo-mavili yönetim, 30 milyon Euro'yu aşan maaş tablosunu, 14 milyon seviyesine çekti. Bu alanda da 16 milyon Euro'yu kasasında tutan Karadeniz temsilcisi, toplamda bonservis gelirleri ile beraber sadece 2 sezonda 43.5 milyon Euro'luk bir kar sağladı.
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