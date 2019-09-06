Trabzonspor yükselişte

Daha önceki dönemlerde uygulanan transfer politikaları ​Trabzonspor'u mali anlamda bir hayli sıkıntıya sokmuştu. Birçok dönemde bonservis gelir-gider dengesinden zarar eden bordo-mavililer, Ahmet ​Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçti.

Karadeniz ekibi, son iki sezonda yapılan hamlerle ekonomik anlamda rahatlatmayı başardı.

Geçen sezon 16 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Trabzonspor, transfer ettiği isimler için de 2 milyon Euro ödedi. 14 milyon Euro kÂr elde eden bordo mavililer, yeni sezon öncesinde de Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e gönderdi.

Kadrosuna kattığı 17 futbolcu için ise 4 milyon Euro harcayan Trabzonspor, iki sezonda bonservis gelirlerinden 26.5 milyon Euro artıya geçti.

Trabzonspor'da bu süreçte maaş bütçesinde de büyük tasarruf sağlandı. Bordo-mavili yönetim, 30 milyon Euro'yu aşan maaş tablosunu, 14 milyon seviyesine çekti. Bu alanda da 16 milyon Euro'yu kasasında tutan Karadeniz temsilcisi, toplamda bonservis gelirleri ile beraber sadece 2 sezonda 43.5 milyon Euro'luk bir kar sağladı.