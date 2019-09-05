Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor...
Geçtiğimiz sezon bordo mavili takımın başına geçen ve söz konusu sezonda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayarak Trabzonspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Karaman, Karadeniz ekibinde son 9 sezon içinde görev alan 9 teknik adam arasındaki en başarılı isim oldu. Karaman, 1,83 puan ortalamasıyla Şenol Güneş'ten sonra görev yapan hocalar içerisinde en iyi performansı gösterdi.
Şenol Güneş, 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.85'lik puan ortalaması tutturmuştu. Son 9 sezon içinde en düşük puan ortalaması ise 1.12 ile Vahid Halilhodziç'e ait.
Ünal Karaman, genç oyuncuların yaptığı çıkışta da önemli rol oynadı. başta kaleci Uğurcan olmak üzere Hüseyin, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı karaman döneminde parladı.
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