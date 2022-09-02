Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı: Farklı bir heyecan var
Trabzonspor, bonservisi Lille'de bulunan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen milli yıldız, Ümraniyespor-Trabzonspor maçını tribünden takip edecek ve sonrasında bordo-mavililere imza atacak. 25 yaşındaki oyuncu, "Farklı bir heyecan var." ifadelerini kullandı.
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