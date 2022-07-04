Trabzonspor’un Trezeguet transferine flaş yorum! “Nwakaeme sonrası…”
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig’in son şampiyonu olan bordo-mavililer, transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Trezeguet’i renklerine bağladı. Mısırlı yıldızın transferini A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir yorumladı. İşte o sözler…
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