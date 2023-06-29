Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic İstanbul'da
Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavili ekip, Hırvat yıldız Mislav Orsic ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu Fırtına için İstanbul'a geldi.
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