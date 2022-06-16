Trabzonspor’un yeni transferi Jens Stryger Larsen İstanbul’da!
Son dakika Trabzonspor haberi: Bordo-mavili ekibin KAP'a görüşmelere başladığını bildirdiği Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:39
Trabzonspor’un yeni transferi Jens Stryger Larsen İstanbul’da! 16 Haziran 2022 | 12:00
02:00
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti! 16 Haziran 2022 | 12:00
01:44
Fırtına prensipte anlaştı! Yeni transfer... 16 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Fırtına Larsen ile anlaştı 16 Haziran 2022 | 12:00
01:16
Umut Güneş transfer olacak mı? 12 Haziran 2022 | 12:00
00:46
Fırtına'da transfer hareketliliği! O bölgede listede 11 aday var! 11 Haziran 2022 | 12:00
01:08
Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı 10 Haziran 2022 | 12:00
00:49
Ömür ve Çakır takımdan ayrılacak mı? 09 Haziran 2022 | 12:00