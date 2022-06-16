TRANSFER HABERİ - Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti!
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Bordo mavililer ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel değerlendirdi. İşte o sözler…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti! 16 Haziran 2022 | 12:00
01:44
Fırtına prensipte anlaştı! Yeni transfer... 16 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Fırtına Larsen ile anlaştı 16 Haziran 2022 | 12:00
01:16
Umut Güneş transfer olacak mı? 12 Haziran 2022 | 12:00
00:46
Fırtına'da transfer hareketliliği! O bölgede listede 11 aday var! 11 Haziran 2022 | 12:00
01:08
Bakasetas takımda kalacak mı? Canlı yayında açıkladı 10 Haziran 2022 | 12:00
00:49
Ömür ve Çakır takımdan ayrılacak mı? 09 Haziran 2022 | 12:00
01:45
Fırtına forvet transferi yapacak mı? İşte o mevkiler... 07 Haziran 2022 | 12:00