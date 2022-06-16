Trabzonspor'un yeni transferi Doğucan Haspolat İstanbul'a geldi!
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Kasımpaşalı futbolcu Doğucan Haspolat, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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