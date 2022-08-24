Trabzonspor taraftarı Kopenhag'ın kaldığı otelin önüne akın etti
UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi bordo-mavili taraftarlar konuk ekibin kaldığı otelin önüne giderek slagonlar attı ve havai fişek gösterisi yaptı.
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