27 Haziran 2021, Pazar
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Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita şehre geldi!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor'un 4. ve yeni transferi Fode Koita, Trabzon'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
27.06.2021
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