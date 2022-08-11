Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi kente geldi! İşte ilk sözleri
Trabzonspor'un Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi, şehre geldi. Yıldız futbolcu, "Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)a
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