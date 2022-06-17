TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yeni transferini böyle değerlendirdi! "İki yönlü ve çok atletik"
Trabzonspor kadrosunu 4 isimle birden güçlendirerek transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililerin transferlerini A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Denswil Trabzonspor'un önceliklerindendi. Oyunuyla birlikte çok değer katan bir oyuncuydu. Larsen her iki yönde oynayan bir oyuncu. Fiziksel olarak da çok sert bir savunmacı. Atletik yönü de çok yüksek." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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