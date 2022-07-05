TRABZONSPOR HABERİ: Kaan Ayhan transferinde son durum ne? Hamdi Aslan açıkladı
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig’in son şampiyonu olan bordo-mavililer, stoper transferi için harekete geçti. Marlon ve Kaan Ayhan’la görüşmelerine devam eden Trabzonspor’daki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. İşte o sözler…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Kaan Ayhan transferinde son durum ne? 05 Temmuz 2022 | 12:00
02:32
Trabzonspor’un Trezeguet transferine flaş yorum! 04 Temmuz 2022 | 12:00
00:41
Trezeguet İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler 02 Temmuz 2022 | 12:00
01:08
Trezeguet Trabzonspor için geliyor 02 Temmuz 2022 | 12:00
02:12
Çarpıcı Trezeguet yorumu: Ligin en kaliteli kanat oyuncusu 02 Temmuz 2022 | 12:00
02:59
Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın yabancı planı... 01 Temmuz 2022 | 12:00
01:50
Flaş Kaan Ayhan sözleri! "Fedakarlık yapabilir" 30 Haziran 2022 | 12:00
00:36
Avcı çok istiyordu! Transfer tarihini duyurdu 28 Haziran 2022 | 12:00