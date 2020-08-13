Trabzonspor'un transfer gündemi

Trabzonspor'un transfer gündemini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Mendoza için Amiens 3 milyon Euro istedi. Fırtına bu rakamları vermeyecek. Elneny konusunda Arsenal'in nabzı yoklandı ama oyuncu sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

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