13 Ağustos 2020, Perşembe

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Trabzonspor'dan Ivan Marcone hamlesi

Trabzonspor, Boca Juniors forması giyen Arjantinli orta saha Ivan Marcone için transfer görüşmelerine başladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
13.08.2020
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