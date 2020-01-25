25 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor'un Soumaoro ısrarı
Trabzonspor yönetimi, Lille'in stoperi Soumaoro için girişimlerini sürdürüyor. Fransız oyuncunun transferi konusunda gelecek hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
25.01.2020
Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi...
Devre arasında Ndiaye ve Bilal'i kadrosuna katan bordo mavililer, savunmaya da takviye yapmak istiyor.
Karadeniz ekibinin öncelikli hedefinin Lille'in kaptanı adama Soumaoro olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan fransız oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.
27 yaşındaki stoperin bordo mavili takıma gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Bu sezon 10 karşılaşmada forma giyen Soumaoro, altyapısından yetiştiği Lille'den başka bir kulüpte oynamadı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Lemina ayrılmak istemiyor
- Sabah Sporu - 22/01/2020
- Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok
- Galatasaray'da Andone geri döndü
- Kadıköy'de dev randevu
- Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması
- "Fatih Terim kesinlikle Galatasaray başkanı olamaz"
- Galatasaray'da Andone geri döndü
- Sabah Sporu - 24/01/2020
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...