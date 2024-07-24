Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Stefan Savic şehre geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Karadağlı defans oyuncusu Stefan Savic, Trabzon'a geldi. Tecrübeli futbolcuyu havaalanında çok sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri
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