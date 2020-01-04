04 Ocak 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'un ilk yarı performansı
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk yarısında en etkili isimleri Sörloth ve Nwakaeme oldu. 12 kez fileleri sarsan Sörloth ayrıca en golcü isim olarak da ön plana çıktı.
04.01.2020
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