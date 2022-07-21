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Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu YKS'daki başarısını anlattı! "Nerede çalışabiliyorsam çalıştım"

YKS sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, antrenmanlarını hiç aksatmadığını, onun yanında bulduğu zamanları derslerde kullandığını söyledi. İşte o açıklamalar...

21 Temmuz 2022 | 20:07
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