TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas ve Edin Visca'yı böyle uyardı! "Fiziksel olarak hazır değiller"
Trabzonspor, sezonun ikinci hazırlık maçında Slovacko ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi. Özdemir, "2 hazırlık maçı üzerinden değerlendirirsek Bakasetas ve Visca'da mental sıkıntı devam ediyor. Fiziksel olarak da hazır olmadıklarını düşünüyorum. " ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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