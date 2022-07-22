TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Tuanzebe'de son gelişmeler neler!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan Tuanzebe için son detayları A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Tuanzebe Hugo ile iyi bir tandem oluşturabilir ancak oyuncunun sakatlık geçmişi Trabzonspor yönetimini biraz düşündürüyor." dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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