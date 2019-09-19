Trabzonspor'un Avrupa'daki 130. sınavı

Trabzonspor, Getafe karşısında Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 karşılaşmada 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 172 gol gördü.

Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 82. karşılaşmasında boy gösterecek.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 maçta ise yenildi.

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

Trabzonspor, Getafe'yi mağlup ederek İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son vermek istiyor.

İspanya takımları karşısına 13 maça çıkan bordo mavililer, sadece 2 galibiyet alırken, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, iki galibiyetini Barcelona ve Athletic Bilbao karşısında aldı. Karadeniz ekibi, sahasında Barcelona'yı 1-0, Athletic Bilbao'yu ise 3-2'lik sonuçla mağlup etti.