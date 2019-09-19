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Trabzonspor'un Avrupa'da ilk durağı İspanya

Trabzonspor Avrupa'da ilk sınavını İspanya'da verecek. Bordo mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Trabzonspor, İspanyol ekibini mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.
19.09.2019

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.

Bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak Trabzonspor, geride kalan 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda 19.55'te başlayacak Getafe - Trabzonspor mücadelesini Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

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