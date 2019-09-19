Getafe'den Trabzonspor'a özel video

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Trabzonspor'a özel hoşgeldin videosu paylaştı.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya la Liga ekiplerinden Getafe ile karşılaşacak.

İspanyol temsilcisi zorlu maç öncesi resmi Twitter hesabından Trabzonspor'la ilgili paylaşımda bulundu.

Getafe yaptığı paylaşımda "Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

KARAMAN'DAN GETAFE'YE GÖZDAĞI!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman zorlu karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Karaman bu karşılaşmanın hem kendileri hem de rakipleri için zorlu geçeceğini ifade etti.

İşte Karaman'ın açıklamaları:

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi bir ligde yer alıyorlar ve geçen yıl yaptıkları da ortada. İyi bir oyun, bize yakışan bir futbol sergilemeyi hedefliyoruz. Buradan puan ya da puanlarla ülkemize dönmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızın özverisinin bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir planımız olacak" dedi.

Sakat futbolcular için geçen seneden itibaren birçok zorlukla karşılaştıklarını ve bu konularda antrenmanlı oldukların belirten 53 yaşındaki hoca, "Eksiğiz ama sahaya çıkıp yüreğiyle oynayacak futbolcularımız olacak. Sonuna kadar mücadele edecek talebelerim var. Trabzonspor yine kendi oyununu sergileyecektir. İyi takım olsalar da mutlaka açık verecekler. Amacımız rakibimizin vereceği açığı en iyi şekilde değerlendirebilecek oyun kurgusu içerisinde yer alabilmek" diye konuştu.

Karaman şöyle devam etti: "Getafe'nin güçlü ve zayıf yanlarını analiz ettik. Ona göre bir oyun planı hazırladık. Getafe güçlü bir takım, çok iyi oyuncuları var ama bu demek değil ki biz de çaresiziz. Çıkıp sonuna kadar savaşacağız. İşimiz zor ama hazırlıklıyız. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız bunu biliyoruz. Sporun her türlü sonucunu kabul etmiş biriyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bütün oyuncuların forma giyebilme şansı var."