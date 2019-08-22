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Trabzonspor'un Avrupa'da 128. sınavı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off eleme turu ilk maçında AEK'ya konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.
22.08.2019

Bordo-mavililer, geride kalan 127 karşılaşmada 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 mücadelenin 32'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 karşılaşmada berabere kalan karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandıran karadeniz ekibi, kalesinde 105 gol gördü.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan temsilcisi karşısında tur mücadelesi veriyor. bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı yunan ekibini kupanın dışına itmiş olacak.

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