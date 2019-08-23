Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;
"Ciddiyeti hiçbir şekilde elden bırakmamak lazım."
"Son maçtan da iyi sonuçla ayrılırsak gruplara kalabileceğiz. Şu maçı da alalım ondan sonra gruplarda yola devam edelim."
"Gruplara kaldığımız zaman şehre yeni bir heyecan gelecek. Orada da Trabzonspor'un hedefi zirvedir. İnşallah ülkemizi yüzünü ağartacak skorlarla temsil ederiz."
"Ekuban inanılmazdı. Çok düzgün, ahlaklı, uyumlu, profesyonel, takıma bağlı bir karakter. Ben onu bugün attığı 3 golle değil annesini salı günü kaybettikten sonra perşembe günü Trabzon'a gelip cumartesi maçta galibiyeti getirmesiyle hatırlayacağım."
"Kolej takımı olmak için biraz yaşlıyız. Üniversiteyi bitirmek üzere, bitirmiş olan, master yapan bir ekip diyebiliriz. Ama tabii aidiyet duygusu çok üst seviyede. Güzel bir arkadaşlık ortamı var."
- Kartal taraftarıyla buluşuyor
- Diagne'de büyük hayal kırıklığı
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
- Fenerbahçe'de gündem yeniden Gustavo
- Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
- Diagne'de büyük hayal kırıklığı
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Kartal taraftarıyla buluşuyor
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"