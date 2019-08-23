Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda AEK karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı Ekuban'ın ayağından bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etmeyi başararak rövanş öncesi avantajı kaptı. Galibiyet sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

"Ciddiyeti hiçbir şekilde elden bırakmamak lazım."



"Son maçtan da iyi sonuçla ayrılırsak gruplara kalabileceğiz. Şu maçı da alalım ondan sonra gruplarda yola devam edelim."

"Gruplara kaldığımız zaman şehre yeni bir heyecan gelecek. Orada da Trabzonspor'un hedefi zirvedir. İnşallah ülkemizi yüzünü ağartacak skorlarla temsil ederiz."

"Ekuban inanılmazdı. Çok düzgün, ahlaklı, uyumlu, profesyonel, takıma bağlı bir karakter. Ben onu bugün attığı 3 golle değil annesini salı günü kaybettikten sonra perşembe günü Trabzon'a gelip cumartesi maçta galibiyeti getirmesiyle hatırlayacağım."

"Kolej takımı olmak için biraz yaşlıyız. Üniversiteyi bitirmek üzere, bitirmiş olan, master yapan bir ekip diyebiliriz. Ama tabii aidiyet duygusu çok üst seviyede. Güzel bir arkadaşlık ortamı var."