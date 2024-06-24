Trabzonspor'un anlaştığı Lundstram ve Barisic şehre geldi!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin anlaşmaya vardığı Lundstram ve Barisic şehre geldi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri
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