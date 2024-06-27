Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cihan Çanak şehre geldi!
Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer ile anlaşmaya varan Cihan Çanak, Trabzon'a geldi. İşte o görüntüler...
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