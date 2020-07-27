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Trabzonspor'un 5. gol kralı Sörloth

Trabzonspor'da sezonu 24 golle tamamlayan Norveçli golcü Alexander Sörloth, gol krallığı yaşayan 5. futbolcu oldu.
27.07.2020
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