26 Temmuz 2020, Pazar
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Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den horon performansı
Geçtiğimiz günlerde "İki keklik" türküsünü söyleyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, bu kez Trabzonspor formasıyla evinin bahçesinde horon tepti. Allurade horon teperken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
26.07.2020
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