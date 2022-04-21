Andreas Cornelius hayranıyla buluştu! Dikkat çeken benzerlik...
Trabzonspor haberi: Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, kendisine benzeyen hayranı Meine Kiewet ile buluştu. Bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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