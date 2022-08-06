Trabzonspor'u böyle değerlendirdi! "Takımın güçlü yanı..."
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, İstanbulspor-Trabzonspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un güçlü yanı takım savunması." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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