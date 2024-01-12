Trabzonsporlu yıldızın ayrılık sebebini açıkladı! Meğerse...
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kourbelis devre devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Fırtına'daki bu ayrılığın nedenini açıkladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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