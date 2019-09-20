20 Eylül 2019, Cuma

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Trabzonspor Avrupa'da kayıp

Trabzonspor Başkent ​Madrid'deki ​Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada ​Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 yenildi.
20.09.2019

Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi krasnodar'ı 5-0'la geçti.

Temsilcimiz Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını 3 Ekim Perşembe günü Basel ile oynayacak

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