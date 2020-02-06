Trabzonsporlu Sörloth durdurulamıyor
Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth gollerine kupada da devam ediyor...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de maça başlayan Norveçli futbolcu, sahada kaldığı 67 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı ve ligden sonra kupaya da damga vurdu.
Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Altay karşısında da bir gol kaydetti.
Kupada 3 gole ulaşan Sörloth, Süper Lig'de 16 golle en çok gol atan futbolcu durumunda... Sezonun ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 2 golü bulunan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon resmi maçlarda toplam 21 gole ulaştı. 6 golün de asistini yapan Sörloth, toplamda skora 27 kez katkıda bulundu.
Sezon başından bu yana ortaya koyduğu futbolla takdir kazanan Sörloth, Trabzonspor'un gol yükünü her iki kulvarda da sırtlamış durumda...
2020 yılında oynadığı 5 resmi mücadelede toplam 6 gol kaydeden Norveçli futbolcu, sadece Yukatel Denizlispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını boş geçti.
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