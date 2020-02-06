Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Trabzonspor çifte kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan bordo mavililer, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, Süper Lig'de de zirve mücadelesi veren Karadeniz ekibi, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Trabzonspor, son 9 sezonda kupada sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

Bordo mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında turu geçmesi halinde 6 sezon sonra yarı finale yükselmiş olacak.

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk anadolu takımı olan Trabzonspor, son yıllarda şampiyonluk kupası hasreti de çekiyor. Bordo-mavililer, 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşadığı şampiyonluğun ardından o tarihten bu yana geçen 35 sezondur şampiyonluk kupasını müzesine getiremiyor.