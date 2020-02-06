Trabzonspor'da hedef çifte kupa
Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, Süper Lig'de de zirve mücadelesi veren Karadeniz ekibi, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.
En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor.
Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.
Trabzonspor, son 9 sezonda kupada sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.
Bordo mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında turu geçmesi halinde 6 sezon sonra yarı finale yükselmiş olacak.
Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk anadolu takımı olan Trabzonspor, son yıllarda şampiyonluk kupası hasreti de çekiyor. Bordo-mavililer, 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşadığı şampiyonluğun ardından o tarihten bu yana geçen 35 sezondur şampiyonluk kupasını müzesine getiremiyor.
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