09 Nisan 2020, Perşembe

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Trabzonsporlu Serkan Asan: Futbolu çok özledim

Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, karantina günlerini anlattı. Doğayla iç içe olduğunu aktaran Serkan, futbolu çok özlediğini söyledi.
09.04.2020
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