Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbol konuşmak pek mümkün değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü süreciyle ilgili konuştu. Hayatın durma noktasına geldiğini belirten Ağaoğlu, "Futbol konuşmak pek mümkün değil" dedi.

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