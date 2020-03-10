10 Mart 2020, Salı
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Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu
Trabzonspor, Gaziantep ile oynadığı maçın uzatma bölümünün tamamının oynanmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusu yaptı.
10.03.2020
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